«Восьмерка» ОПЕК+ договорилась увеличить добычу нефти в октябре

В настоящее время квоты на добычу составляют: для России — 9,491 млн баррелей в сутки, для Саудовской Аравии — 10,02 млн баррелей, для Ирака — 4,237 млн баррелей, для Кувейта — 2,559 млн баррелей, для ОАЭ — 3,387 млн баррелей, для Казахстана — 1,556 млн баррелей, для Омана — 804 тыс. баррелей и для Алжира — 963 тыс. баррелей. -0-