«Восьмерка» ОПЕК+ договорилась увеличить добычу нефти в октябре

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь ведущих стран ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки (к уровню сентября), сообщает ТАСС со ссылкой на ОПЕК.
«В связи со стабильными перспективами мировой экономики и благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти, восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 1,65 млн баррелей в сутки, объявленными в апреле 2023 года», — отметили в ОПЕК.
Согласно данным ОПЕК, Россия и Саудовская Аравия могут увеличить добычу нефти на 42 тыс. баррелей в сутки каждая, Ирак — на 17 тыс. баррелей, ОАЭ — на 12 тыс. баррелей, Кувейт — на 11 тыс. баррелей, Казахстан — на 6 тыс. баррелей, Оман — на 3 тыс. баррелей, а Алжир — на 4 тыс. баррелей.
В настоящее время квоты на добычу составляют: для России — 9,491 млн баррелей в сутки, для Саудовской Аравии — 10,02 млн баррелей, для Ирака — 4,237 млн баррелей, для Кувейта — 2,559 млн баррелей, для ОАЭ — 3,387 млн баррелей, для Казахстана — 1,556 млн баррелей, для Омана — 804 тыс. баррелей и для Алжира — 963 тыс. баррелей. -0-