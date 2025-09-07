Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: Евросоюз находится в состоянии распада

«Я считаю, что Евросоюз сейчас вошел в состояние распада. И если так пойдет дальше, а вероятность этого весьма велика, то ЕС войдет в историю как удручающий итог благородного эксперимента», — сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кетче.

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз находится в состоянии распада и без радикальных изменений следующий семилетний бюджет может стать последним для сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что Евросоюз сейчас вошел в состояние распада. И если так пойдет дальше, а вероятность этого весьма велика, то ЕС войдет в историю как удручающий итог благородного эксперимента», — сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кетче.

Орбан напомнил, что Евросоюзу предстоит принять новый общий бюджет на 2028−2035 годы. «Даже если нам удастся принять этот бюджет — в чем у нас могут быть серьезные сомнения — но если нам это удастся, это будет последний семилетний бюджет Евросоюза. Если все будет так продолжаться, то я считаю совершенно невозможным принятие общего бюджета после 2035 года», — подчеркнул он.

Ранее Орбан отмечал, что дальнейшая экономическая политика ЕС может привести к его распаду и за два-три года могут возникнуть радикальные изменения. Он считает, что ситуация усугубится, если либеральные силы останутся у власти в Брюсселе, и призывал к необходимости «чисток» в духе тех, что происходили в США. -0-

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше