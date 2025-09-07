Орбан: Евросоюз находится в состоянии распада

Орбан напомнил, что Евросоюзу предстоит принять новый общий бюджет на 2028−2035 годы. «Даже если нам удастся принять этот бюджет — в чем у нас могут быть серьезные сомнения — но если нам это удастся, это будет последний семилетний бюджет Евросоюза. Если все будет так продолжаться, то я считаю совершенно невозможным принятие общего бюджета после 2035 года», — подчеркнул он.