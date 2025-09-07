Орбан: Евросоюз находится в состоянии распада

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз находится в состоянии распада и без радикальных изменений следующий семилетний бюджет может стать последним для сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я считаю, что Евросоюз сейчас вошел в состояние распада. И если так пойдет дальше, а вероятность этого весьма велика, то ЕС войдет в историю как удручающий итог благородного эксперимента», — сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кетче.
Орбан напомнил, что Евросоюзу предстоит принять новый общий бюджет на 2028−2035 годы. «Даже если нам удастся принять этот бюджет — в чем у нас могут быть серьезные сомнения — но если нам это удастся, это будет последний семилетний бюджет Евросоюза. Если все будет так продолжаться, то я считаю совершенно невозможным принятие общего бюджета после 2035 года», — подчеркнул он.
Ранее Орбан отмечал, что дальнейшая экономическая политика ЕС может привести к его распаду и за два-три года могут возникнуть радикальные изменения. Он считает, что ситуация усугубится, если либеральные силы останутся у власти в Брюсселе, и призывал к необходимости «чисток» в духе тех, что происходили в США. -0-