Боевики ВСУ нанесли удар дроном по парку «Гулливер» в Донецке

Украинские националисты нанесли массированный удар беспилотниками по Донецку и Макеевке в ДНР. В Донецке целью атки стал парк «Гулливер», где в это время гуляли горожане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным агентства, в городах гремят взрывы.
В оперативных службах уточнили, что украинские дроны атаковали парк «Гулливер» в Донецке и жилой дом в Красногвардейском районе Макеевки, есть пострадавшие. По предварительным данным, ранено два человека. также сообщается, что среди пострадавших есть дети.
В свою очередь РИА Новости сообщило, что ВСУ атаковали центральную часть недавно открытого парка «Гулливер» в Калининском районе города. По предварительным данным, пострадавшим оказывается помощь. Издание отметило, что за несколько секунд до взрыва в небе был слышен звук беспилотника. А незадолго до украинской атаки в небе звучало несколько мощных взрывов над центром Донецка.
Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что в период с 20.00 до полуночи субботы, 6 сентября, российские системы ПВО уничтожили 31 беспилотник противника над территориями Белгородской, Воронежской, Брянской областей и Крыма.
В военном ведомстве уточнили, что большая часть вражеских дронов была нейтрализована в небе над Белгородской областью.