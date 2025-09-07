Боевики ВСУ нанесли удар дроном по парку «Гулливер» в Донецке

В свою очередь РИА Новости сообщило, что ВСУ атаковали центральную часть недавно открытого парка «Гулливер» в Калининском районе города. По предварительным данным, пострадавшим оказывается помощь. Издание отметило, что за несколько секунд до взрыва в небе был слышен звук беспилотника. А незадолго до украинской атаки в небе звучало несколько мощных взрывов над центром Донецка.