Рыженков: ЕС хочет предстать в глазах своих граждан некой осажденной крепостью

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз хочет предстать в глазах своих граждан некой осажденной крепостью. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, сообщает БЕЛТА.
Комментируя визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в страны ЕС, граничащие с Россией и Беларусью, Максим Рыженков заявил, что это было шоу и нагнетание страстей. По его словам, Евросоюз хочет предстать в глазах своих граждан некой осажденной крепостью, чтобы запугать население и обосновать существующие проблемы в социально-экономическом развитии.
«Они развернули масштабную кампанию по милитаризации своих стран, региона, и туда идут огромные средства, которые перестают тратиться на поддержку социальных, инфраструктурных проектов и так далее. Это надо обосновать своим гражданам, почему происходит именно так. Почему они страдают, почему ухудшается уровень жизни и почему при этом миллиарды идут на военные расходы. А почему идут миллиарды на военные расходы? Мы же видим этих политиков из Брюсселя и многих стран Евросоюза, которые за счет тесных контактов с военно-промышленным лобби решают свои финансовые и политические вопросы», — подчеркнул дипломат.
Максим Рыженков отметил, что европейские политики — заложники той ситуации, в которую сами втянули себя, свои страны и народы. В свое время Евросоюз начал слишком яро поддерживать Украину, в том числе финансово, продвигать антироссийскую риторику, однако сегодня, когда цели Запада так и не оказались достигнуты, возникает вопрос: на что были потрачены все ресурсы?
«На поддержку Украине? Где дивиденды? На милитаризацию своего региона в ущерб социально-экономическому развитию? Зачем это надо было делать?» — задал риторический вопрос министр. -0-