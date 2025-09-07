«Они развернули масштабную кампанию по милитаризации своих стран, региона, и туда идут огромные средства, которые перестают тратиться на поддержку социальных, инфраструктурных проектов и так далее. Это надо обосновать своим гражданам, почему происходит именно так. Почему они страдают, почему ухудшается уровень жизни и почему при этом миллиарды идут на военные расходы. А почему идут миллиарды на военные расходы? Мы же видим этих политиков из Брюсселя и многих стран Евросоюза, которые за счет тесных контактов с военно-промышленным лобби решают свои финансовые и политические вопросы», — подчеркнул дипломат.