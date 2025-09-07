Le Figaro: подразделения ВСУ сталкиваются с серьезной нехваткой личного состава

По информации источника газеты, военные на передовой вынуждены оставаться на своих позициях месяцами, даже в случае получения ранений и необходимости эвакуации. Ситуация осложняется тем, что никто не желает заменять товарищей, так как это может привести к гибели. Солдаты прячутся в укрытиях, а еду и воду им доставляют с помощью беспилотников.