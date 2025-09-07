Le Figaro: подразделения ВСУ сталкиваются с серьезной нехваткой личного состава

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения ВСУ сталкиваются с серьезной нехваткой личного состава, на некоторых участках фронта линия обороны представлена лишь отдельными укреплениями, где располагаются всего два-три солдата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на французскую газету Le Figaro.
По информации источника газеты, военные на передовой вынуждены оставаться на своих позициях месяцами, даже в случае получения ранений и необходимости эвакуации. Ситуация осложняется тем, что никто не желает заменять товарищей, так как это может привести к гибели. Солдаты прячутся в укрытиях, а еду и воду им доставляют с помощью беспилотников.
Военные утверждают, что их постепенно вытесняют из Донбасса из-за нехватки людей. Командир 108-го отдельного механизированного батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов отметил, что Украина значительно отстает от России по численности пехоты. Именно поэтому наступательные операции не проводят, считая их «безнадежными», подчеркнул он.
С 18 мая в Украине вступил в силу закон, который ужесточает правила мобилизации и предполагает призыв сотен тысяч граждан. Согласно новому законодательству, мужчины в возрасте 25−55 лет, получившие инвалидность II и III групп после 24 февраля 2022 года, обязаны пройти повторную медицинскую комиссию. Также в стране отменено понятие ограниченной годности к службе. -0-