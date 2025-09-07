Посмотрите, что Лукашенко привез в Китай на саммит ШОС! В подарках был не только картофель

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие подарки Президент Беларуси Александр Лукашенко привез лидерам стран ШОС на саммит в Тяньцзине, показали в проекте «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Семья ШОС», марафон встреч и криптопланы. Итоги недели Президента.
Пока белорусского Президента встречали в Тяньцзине, журналисты увидели, что доставил в Китай борт № 1. Как и обещал, Александр Лукашенко привез в Китай подарки для других лидеров стран ШОС. Подарочными оказались сорта картофеля «Першацвет» и «Бриз». В презентах было и рапсовое масло.
О том, что зарубежные лидеры не останутся без подарков, Президент Беларуси рассказал еще во время рабочей поездки в Могилевскую область незадолго до визита. Тогда Александр Лукашенко сказал, что собирается подарить главам государств — членов ШОС картофель отечественных сортов. -0-