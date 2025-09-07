Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посмотрите, что Лукашенко привез в Китай на саммит ШОС! В подарках был не только картофель

Пока белорусского Президента встречали в Тяньцзине, журналисты увидели, что доставил в Китай борт № 1. Как и обещал, Александр Лукашенко привез в Китай подарки для других лидеров стран ШОС. Подарочными оказались сорта картофеля «Першацвет» и «Бриз». В презентах было и рапсовое масло.

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие подарки Президент Беларуси Александр Лукашенко привез лидерам стран ШОС на саммит в Тяньцзине, показали в проекте «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Семья ШОС», марафон встреч и криптопланы. Итоги недели Президента.

Пока белорусского Президента встречали в Тяньцзине, журналисты увидели, что доставил в Китай борт № 1. Как и обещал, Александр Лукашенко привез в Китай подарки для других лидеров стран ШОС. Подарочными оказались сорта картофеля «Першацвет» и «Бриз». В презентах было и рапсовое масло.

О том, что зарубежные лидеры не останутся без подарков, Президент Беларуси рассказал еще во время рабочей поездки в Могилевскую область незадолго до визита. Тогда Александр Лукашенко сказал, что собирается подарить главам государств — членов ШОС картофель отечественных сортов. -0-

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше