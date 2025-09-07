Президент РФ Владимир Путин возглавил страну в непростой период и сумел объединить ее, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, Путин был избран главой государства в 2000 году, когда Россия переживала последствия сложной экономической и политической ситуации 1990-х годов, включая долговые обязательства СССР, которые ложились тяжелым бременем на страну.
«Но это все уже позади. Путин прекратил войну на Кавказе и объединил страну, когда она фактически распадалась», — отметил Володин на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти».
Он также подчеркнул, что несмотря на многочисленные вызовы и свыше 30 тысяч санкций, Россия продолжает развиваться, а «темпы роста экономики за последние два года остаются одними из самых высоких в мире».
Ранее словацкий премьер Роберт Фицо после переговоров с Путиным охарактеризовал его как прагматичного политика.