Володин заявил, что Путин объединил Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что президент РФ Владимир Путин возглавил страну в непростой период.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин возглавил страну в непростой период и сумел объединить ее, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Путин был избран главой государства в 2000 году, когда Россия переживала последствия сложной экономической и политической ситуации 1990-х годов, включая долговые обязательства СССР, которые ложились тяжелым бременем на страну.

«Но это все уже позади. Путин прекратил войну на Кавказе и объединил страну, когда она фактически распадалась», — отметил Володин на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти».

Он также подчеркнул, что несмотря на многочисленные вызовы и свыше 30 тысяч санкций, Россия продолжает развиваться, а «темпы роста экономики за последние два года остаются одними из самых высоких в мире».

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо после переговоров с Путиным охарактеризовал его как прагматичного политика.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше