Cпецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, комментируя недавние удары российской армии, что Москва якобы «идет на эскалацию» украинского конфликта.
Он написал в соцсети, что опасность любого конфликта заключается в эскалации. По его мнению, похоже, что якобы «Россия идет на эскалацию».
Стоит отметить, что Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что армия России наносит удары только по военным или связанным с ВСУ объектам на Украине.
Как писал сайт KP.RU, 7 сентября Минобороны РФ опровергло сообщения об ударе по зданию кабмина Украины в Киеве. Подчеркивалось, что были произведены массированные удары высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам, связанным с производством и запуском дронов ВСУ, а также по военным аэродромам и складам на территории Украины. Так, среди пораженных целей оказались предприятие «Киев-67» на западной окраине города и логистическая база «СТС-ГРУПП» на юге Киева.
В свою очередь президент России Владимир Путин указал, что западные страны рассматривают ситуацию на Украине исключительно как удобный предлог для решения собственных экономических задач. Глава государства подчеркнул, что такая политика лишь приводит к эскалации конфликта на Украине.