Спецпосланник США Келлог обвинил Россию в якобы эскалации конфликта на Украине

Как писал сайт KP.RU, 7 сентября Минобороны РФ опровергло сообщения об ударе по зданию кабмина Украины в Киеве. Подчеркивалось, что были произведены массированные удары высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам, связанным с производством и запуском дронов ВСУ, а также по военным аэродромам и складам на территории Украины. Так, среди пораженных целей оказались предприятие «Киев-67» на западной окраине города и логистическая база «СТС-ГРУПП» на юге Киева.