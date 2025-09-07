Ричмонд
Макгрегор прокомментировал недавнюю операцию американских военных в Карибском море, в ходе которой было атаковано судно с наркотиками, отправившееся из Венесуэлы. Макгрегор отметил, что сейчас не следует объявлять войну какой-либо иностранной державе, поскольку это не решит внутренние проблемы.

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полковник армии США в отставке и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор написал о том, что главной задачей США в настоящее время является борьба с преступностью внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Макгрегор прокомментировал недавнюю операцию американских военных в Карибском море, в ходе которой было атаковано судно с наркотиками, отправившееся из Венесуэлы. Макгрегор отметил, что сейчас не следует объявлять войну какой-либо иностранной державе, поскольку это не решит внутренние проблемы.

Макгрегор подчеркнул, что приоритетом должна стать борьба с преступностью и обеспечение закона, чтобы защитить граждан от насилия. В то же время президент США Дональд Трамп сообщил о возможности продолжения военных операций после уничтожения наркотического судна в Карибском море. -0-

