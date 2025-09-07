Котвани: пошлины США подтолкнули Индию к наращиванию торговли с РФ

Американские пошлины подтолкнули компании Индии к наращиванию объема торговли с РФ, страной, с которой на протяжении десятилетий выстраивались отношения на базе взаимного доверия, заявил ТАСС президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.
«Индийское деловое сообщество действительно приняло к сведению тарифные меры США и отреагировало на них диверсификацией партнерских связей. Мы всегда исходили из того, что нельзя полагаться лишь на один рынок, и недавние тарифы лишь подтвердили необходимость расширять торговые отношения», — сообщил собеседник агентства.
При этом Сэмми Котвани назвал Россию надежным партнером, с которым в течение десятилетий выстраивались отношения взаимного доверия в ключевых областях.
Ранее сообщалось, что Москва и Нью-Дели решили углубить экономическое сотрудничество по ряду направлений.