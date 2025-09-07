Как писал сайт KP.RU, ранее пленный солдат ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал, что находился в военном госпитале на Украине с наемниками из Латинской Америки. По его словам, он был удивлен, что наемников, разговаривавших исключительно на испанском, положили в одну палату с украинскими военнослужащими. Он уточнил, что слышал о том, что в 47-ой бригаде есть испаноязычный батальон.