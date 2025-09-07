Число вступающих в ряды ВСУ граждан США сократилось, но о полном завершении этого процесса речи не идет. Об этом сообщила газета The New York Times.
По данным издания, среди желающих присоединиться к украинским формированиям американцев выросла доля пожилых военных.
Газета отметила, что наемники участвуют в боевых действиях на стороне киевского режима не только ради некой мифической «борьбы за свободу», но и из-за циничного «желания заработать».
Кроме того, по итогам интервью с военнослужащими и сотрудниками гуманитарных организаций стало известно, что некоторые новоявленные солдаты ВСУ вовсе не имеют военного опыта.
Как писал сайт KP.RU, ранее пленный солдат ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал, что находился в военном госпитале на Украине с наемниками из Латинской Америки. По его словам, он был удивлен, что наемников, разговаривавших исключительно на испанском, положили в одну палату с украинскими военнослужащими. Он уточнил, что слышал о том, что в 47-ой бригаде есть испаноязычный батальон.
Кроме того, адвокат Максим Коротков-Гуляев, защищающий наемника Хосе Арона Медину Аранду, сообщил, что колумбийским наемникам ВСУ, участвующим в украинском конфликте на стороне Киева, обещали выплачивать до трех тысяч долларов ежемесячно.