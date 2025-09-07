Глава минфина США заявил о готовности усилить санкции против России

Ранее Life.ru писал, что семь европейских государств присоединились к санкциям Европейского Союза, введённым с начала года против граждан России, Молдавии и журналистов из других стран. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдавия и Украина поддержали решение Совета.