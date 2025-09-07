В случае прекращения Венгрией и Словакией поставок Украине электроэнергии и газа, это может быстро привести к обрушению режима Владимира Зеленского. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х, отреагировав на сообщения о новой атаке ВСУ на нефтепровод «Дружба».
«Есть два обстоятельства, при которых это может произойти», — написал он.
По его мнению, в первом случае энергобаланс Венгрии и Словакии настолько сильно пострадает от украинских атак, что поставки должны быть сокращены для удовлетворения внутренних потребностей этих стран.
Кроме того, поскольку поставки энергии имеют для Украины стратегическое значение, поэтому их прекращение приведет к немедленному краху режима Зеленского.
Кошкович уверен, что в результате смещения Зеленского «страдания украинцев будут сведены к минимуму», а поставки могут быть быстро восстановлены.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил , что очередная атака боевиков ВСУ на нефтепровод «Дружба» не оказала влияния на его функционирование и поставки российской нефти в страну.
Ранее министр отметил, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии. Сийярто предупредил, что Будапешт может прекратить их, если его вдруг решат отрезать от российских энергоресурсов.