Кошкович предрек крах режима Зеленского без поставок из Венгрии и Словакии

В случае прекращения Венгрией и Словакией поставок Украине электроэнергии и газа, это может быстро привести к обрушению режима Владимира Зеленского. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х, отреагировав на сообщения о новой атаке ВСУ на нефтепровод «Дружба».