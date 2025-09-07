Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии с 200-летием основания Черкесска

Российский лидер Владимир Путин поздравил жителей Черкесска с 200-летием основания города, подчеркнув его значимость в развитии Северного Кавказа. Телеграмму главы государства зачитал полномочный представитель главы государства в СКФО Юрий Чайка.
«Основанный на живописных берегах Кубани, город сыграл значимую роль в укреплении российской государственности, развитии Северного Кавказа», — говорится в тексте поздравления.
Кроме того, Владимир Путин обратил внимание, что в Черкесске на сегодняшний день функционируют крупные производства, учреждения культуры, образования, медицины и спорта, а местные жители славятся гостеприимством и работоспособностью.
