Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии с 200-летием основания Черкесска

Узнать больше по теме

Юрий Чайка: биография, личная жизнь и семья полпреда президента на Северном Кавказе

Бывший министр юстиции, генеральный прокурор, а ныне полномочный представитель Президента РФ в СКФО. Рассказываем, как Юрий Чайка строил карьеру, чем он известен и чем занимался во время работы на различных ключевых должностях.