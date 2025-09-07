Ранее Life.ru сообщал, что современная Германия не в состоянии обеспечить свою защиту и не может быть гарантом безопасности для Украины. Армия, чей бюджет сокращается из года в год, не имеет возможности для качественного обучения и подготовки кадров, и потому представляет большую опасность внутри страны во время учений, чем для внешних врагов.