Венгерский аналитик Золтан Кошкович заявил, что прекращение поставок электроэнергии и газа из Венгрии и Словакии может привести к немедленному смещению с посты главы государства Владимира Зеленского.
Эксперт из Центра фундаментальных прав отметил в своем аккаунте в социальной сети, что энергетические балансы этих стран серьезно пострадали от украинских атак, что может вынудить их сократить экспорт для удовлетворения внутренних потребностей. По его мнению, эти поставки имеют стратегическое значение для Украины, и их прекращение спровоцирует крах действующего режима.
Кошкович добавил, что такой сценарий будет выгоден украинскому народу, поскольку «страдания будут сведены к минимуму», а поставки впоследствии можно быстро восстановить.
Заявление прозвучало на фоне недавней атаки на нефтепровод «Дружба», которая потребовала пятидневного ремонта и приостановки прокачки нефти в Словакию с 22 по 28 августа. Данная оценка показала растущую зависимость Украины от энергетических поставок соседних стран и потенциальные риски для стабильности власти в условиях эскалации конфликта.
