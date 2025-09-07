Ричмонд
Трамп: ХАМАС должен принять условия урегулирования конфликта

«Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы война прекратилась», — написал американский лидер в Truth Social. Он добавил, что израильская сторона уже согласилась на его условия. Трамп также предупредил ХАМАС о последствиях в случае отказа от принятия предложенных условий.

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС принять условия для урегулирования конфликта в секторе Газа, подчеркнув, что это является последним предупреждением. Об этом сообщает ТАСС.

Неназванный представитель ХАМАС сообщил телеканалу Al Arabiya, что движение не ведет переговоров с Вашингтоном по поводу урегулирования конфликта, однако выразил готовность рассмотреть предложения, способствующие постоянному прекращению огня, выводу израильских войск из анклава и обеспечению гуманитарной помощи.

Ранее Трамп утверждал, что Вашингтон ведет переговоры с ХАМАС и пригрозил последствиями, если радикалы не освободят всех израильских заложников. При этом он отметил, что ХАМАС выдвинул несколько приемлемых условий для достижения соглашения по сектору Газа.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав режим прекращения огня, установленный в январе. Несмотря на несколько раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США, стороны конфликта не смогли согласовать условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операций в палестинском анклаве. 18 августа ХАМАС выразил готовность к прекращению огня, и соответствующий документ был передан Израилю. Позже министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа, а 21 августа премьер-министр Биньямин Нетаньяху также одобрил предложенную стратегию. Согласно данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в Газе 20 заложников и 28 тел заложников. -0-

