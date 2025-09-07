Трамп: ХАМАС должен принять условия урегулирования конфликта

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав режим прекращения огня, установленный в январе. Несмотря на несколько раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США, стороны конфликта не смогли согласовать условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операций в палестинском анклаве. 18 августа ХАМАС выразил готовность к прекращению огня, и соответствующий документ был передан Израилю. Позже министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа, а 21 августа премьер-министр Биньямин Нетаньяху также одобрил предложенную стратегию. Согласно данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в Газе 20 заложников и 28 тел заложников. -0-