Миллиардера Абрамовича заподозрили в коррупции и отмывании денег

Власти острова Джерси, коронного владения Великобритании, подозревают российского миллиардера Романа Абрамовича в коррупции и отмывании денег и начали в отношении него уголовное расследование. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на документы из Федерального уголовного суда Швейцарии.
По данным издания, следователи Джерси намереваются выяснить источники состояния Абрамовича. В этой связи правоохранители сделали несколько запросов в швейцарские суды относительно компаний, связанных с российским бизнесменом, и добиваются предоставления документации о банковских счетах этих компаний в Швейцарии.
В статье отмечалось, что один из запросов касается «подозрений в отмывании средств», полученных Абрамовичем от продажи «Сибнефти» в 2005 году за 13 миллиардов долларов. Еще одно обращение связано с возможным нарушением миллиардером режима антироссийских санкций.
Попытки адвокатов Абрамовича заблокировать передачу таких документов были отклонены швейцарским судом, подчеркнула газета.
Как писал сайт KP.RU, в июне стало известно, что британские власти пригрозили Абрамовичу судебным иском, если миллиардер не согласится перечислить 3,4 миллиарда долларов от продажи футбольного клуба «Челси» на помощь Украине. По словам главы Минфина Рейчел Ривс и министра иностранных дел Дэвид Лэмми, власти настаивают на использовании средств от сделки для «гуманитарных целей» в Украине. При этом выражали недовольство тем, что договоренность с Абрамовичем пока не достигнута.
Напомним, Абрамович попал под британские санкции 10 марта 2022 года из-за событий на Украине, что привело к заморозке его активов в королевстве.