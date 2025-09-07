Миллиардера Абрамовича заподозрили в коррупции и отмывании денег

Как писал сайт KP.RU, в июне стало известно, что британские власти пригрозили Абрамовичу судебным иском, если миллиардер не согласится перечислить 3,4 миллиарда долларов от продажи футбольного клуба «Челси» на помощь Украине. По словам главы Минфина Рейчел Ривс и министра иностранных дел Дэвид Лэмми, власти настаивают на использовании средств от сделки для «гуманитарных целей» в Украине. При этом выражали недовольство тем, что договоренность с Абрамовичем пока не достигнута.