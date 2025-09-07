Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал об очередном раунде переговором между Россией и Украиной. Сенатор отметил, что РФ готова к ним, а вот вторая сторона — нет.
Все позиции были изложены президентом РФ Владимиром Путиным на пресс-конференции в Пекине.
— Мы готовы к переговорам, но сама Украина к переговорам не готова. Она мечтает о перемирии для того, чтобы сгруппировать свои силы, чтобы им успели поставить новое оружие, — отметил Джабаров в беседе с Lenta.ru.
Сенатор подчеркнул, что Киев не стремится к мирному урегулированию конфликта, куда выгоднее быть в состоянии войны. До тех пор, пока Франция, Великобритания и Германия поддерживают Украину, ситуация не изменится.
Ранее, выступая в эфире одного из американских телеканалов, глава российского МИД Сергей Лавров подробно рассказал местным журналистам, как именно Москва относится к возможному формату встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Дипломат отметил, что Россия признает де-факто главу Украины, но когда нужно будет подписывать документы, этот вопрос встанет остро, передает 360.ru.
Владимира Зеленского приглашают в Москву на переговоры, но на этот шаг он пока не решится. Одна из причин лежит в финансовой плоскости. Он слишком полагается на помощь европейских союзников и боится диалога тет-а-тет с российским, сообщает ОТР.
Поступок Зеленского так же охарактеризовали как проявление неразумной трусости. Чем дольше он отсрочивает начало диалога по мирному решению, тем выше риск дальнейшего отказа от переговоров, пишет Царьград.