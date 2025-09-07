Трамп потребовал от ХАМАС принять условия урегулирования

Американский лидер Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС принять условия для урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом он написал в соцсетях.
«Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы война прекратилась. Израильтяне приняли мои условия. Пришло время, чтобы их приняло и ХАМАС», — говорится в публикации Трампа.
Кроме того, глава Белого дома предупредил представителей ХАМАС о последствиях в случае отказа от принятия предложенных условий, подчеркнув, что это «последнее предупреждение».
Напомним, накануне Трамп сообщил, что Вашингтон ведет «глубокие переговоры» с движением ХАМАС по вопросу освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.