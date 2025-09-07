Ричмонд
В Краснодарском крае запретили публиковать данные о атаках БПЛА и военных объектах

В Краснодарском крае введён запрет на публикацию данных о последствиях атак БПЛА и размещении военных объектов.

В Краснодарском крае введён запрет на публикацию данных о последствиях атак БПЛА и размещении военных объектов. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев, документ опубликован на официальном сайте администрации региона.

Согласно постановлению, запрещается распространять любую информацию, включая фото и видео, связанную с применением беспилотных летательных аппаратов на территории края: их типом, местом падения или запуска, траекторией полёта, а также фактами атак и повреждений объектов. Также под запретом оказались сведения о работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, нельзя публиковать данные, раскрывающие расположение сил и средств Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии, а также информацию о критически важных объектах инфраструктуры, таких как коммуникации, промышленность, энергетика и транспорт.

Исключение сделано для официальных органов власти — федеральных, краевых и муниципальных — которые могут размещать соответствующую информацию в открытых источниках. Контроль за соблюдением запрета возложен на краевые управления ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии.

Ранее огнеборцы устранили вызванный обломками дрона пожар на НПЗ в Краснодарском крае.

