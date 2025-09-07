В Краснодарском крае запретили публиковать данные о атаках БПЛА и военных объектах

В Краснодарском крае введён запрет на публикацию данных о последствиях атак БПЛА и размещении военных объектов. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев, документ опубликован на официальном сайте администрации региона.
Согласно постановлению, запрещается распространять любую информацию, включая фото и видео, связанную с применением беспилотных летательных аппаратов на территории края: их типом, местом падения или запуска, траекторией полёта, а также фактами атак и повреждений объектов. Также под запретом оказались сведения о работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, нельзя публиковать данные, раскрывающие расположение сил и средств Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии, а также информацию о критически важных объектах инфраструктуры, таких как коммуникации, промышленность, энергетика и транспорт.
Ранее огнеборцы устранили вызванный обломками дрона пожар на НПЗ в Краснодарском крае.