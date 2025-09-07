Ричмонд
Владимир Путин и Ким Чен Ын в Китае провели чаепитие в резиденции президента РФ: появилось видео

Журналист Зарубин опубликовал кадры чаепития Путина и Ким Чен Ына в Пекине.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин провел в Китае четыре насыщенных дня. Ему удалось, в том числе, провести переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном. После беседы главы государств отправились на чаепитие. Соответствующие кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Так, в начале видео Владимир Путин и Ким Чен Ын ведут беседу в автомобиле «Аурус». Их разговор прошел в оживленной атмосфере. Лидеры активно жестикулировали и обменивались улыбками.

После деловых переговоров Владимир Путин и Ким Чен Ын переместились в резиденцию президента России. Там прошло чаепитие.

Российский лидер также пригласил председателя КНДР нанести визит в Россию. Пока непонятно, когда это произойдет, однако настала очередь Ким Чен Ына нанести визит.

