Трамп потребовал «Хамас» принять условия урегулирования конфликта в Газе

Президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения «Хамас» принять его условия урегулирования конфликта в секторе Газа, назвав это «последним предупреждением». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Источник: Reuters

«Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы война прекратилась. Израильтяне приняли мои условия. Пора, чтобы “Хамас” тоже принял их», — написал он.

Неназванный представитель «Хамаса» сообщил телеканалу Al Arabiya, что движение не ведет переговоры с Вашингтоном, но готово рассмотреть любые предложения, которые приведут к постоянному прекращению огня, выводу израильских войск и обеспечению гуманитарной помощи.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с «Хамасом», и что палестинское движение выдвинуло несколько приемлемых условий для соглашения.

ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
