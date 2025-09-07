Трамп потребовал «Хамас» принять условия урегулирования конфликта в Газе

«Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы война прекратилась. Израильтяне приняли мои условия. Пора, чтобы “Хамас” тоже принял их», — написал он.
Неназванный представитель «Хамаса» сообщил телеканалу Al Arabiya, что движение не ведет переговоры с Вашингтоном, но готово рассмотреть любые предложения, которые приведут к постоянному прекращению огня, выводу израильских войск и обеспечению гуманитарной помощи.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с «Хамасом», и что палестинское движение выдвинуло несколько приемлемых условий для соглашения.