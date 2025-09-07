«Мы выигрывали всегда силой духа»: Симоньян назвала самое победоносное оружие России

«Я хочу сказать, что самое победоносное оружие нас, нашей страны, русских людей, нашего народа — это не “Орешник”, это не ядерная триада, это не какие-то ещё секреты, которых мы с вами, слава Богу, не знаем. Самое победоносное оружие — это сила духа. Мы выигрывали всегда силой духа», — расскзала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».