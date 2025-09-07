Ричмонд
«Мы выигрывали всегда силой духа»: Симоньян назвала самое победоносное оружие России

Симоньян уверена, что сила духа является самым победоносным оружием РФ.

Источник: Комсомольская правда

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что сила духа исторически была главным преимуществом и самым эффективным оружием России и русского народа, и это преимущество необходимо сохранить.

«Я хочу сказать, что самое победоносное оружие нас, нашей страны, русских людей, нашего народа — это не “Орешник”, это не ядерная триада, это не какие-то ещё секреты, которых мы с вами, слава Богу, не знаем. Самое победоносное оружие — это сила духа. Мы выигрывали всегда силой духа», — расскзала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Журналистка напомнила о событиях отечественной истории, которые, по ее мнению, наглядно демонстрируют эту духовную мощь.

Так, Симоньян сказала, что, рассуждая о силе духа как о самом победоносном оружии, она всегда вспоминает картину Рубо «Живой мост», посвященную подвигу Гаврилы Сидорова в одном из эпизодов войны с Персией.

Накануне глава RT сообщила о тяжелой болезни и предстоящей операции.

