Согласно статье, опубликованной в китайском издании Baijiahao, президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в спасении Китая от трех крупных кризисов. Как утверждают журналисты, именно это объясняет высокую популярность российского лидера среди китайской общественности.
Авторы материала характеризуют Путина как жесткого и принципиального международного политика, который при этом неоднократно оказывал Пекину серьезную поддержку в переломные моменты его истории.
Публикация отмечает, что партнерские отношения между двумя странами достигли нынешнего высокого уровня именно после прихода Владимира Путина к власти. Первым случаем помощи был назван 2001 год, когда вслед за подписанием масштабного договора о дружбе Москва заключила с Пекином контракты на поставку современных вооружений. Это позволило Китаю преодолеть технологическую блокаду со стороны Запада и заложить фундамент для создания одной из наиболее мощных армий в мире.
Вторым моментом стало подписание в 2014 году исторического соглашения о поставках российского газа, который значительно укрепил энергетическую безопасность КНР и снизил ее зависимость от ресурсов с Ближнего Востока.
Третьим важным этапом стал 2022 год, когда Россия, столкнувшись с беспрецедентными западными санкциями, продемонстрировала Китаю на практике эффективные механизмы противодействия экономическому давлению и сохранения суверенитета.
