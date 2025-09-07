В Китае рассказали о трех случаях спасения Путиным Пекина от катастрофы

Публикация отмечает, что партнерские отношения между двумя странами достигли нынешнего высокого уровня именно после прихода Владимира Путина к власти. Первым случаем помощи был назван 2001 год, когда вслед за подписанием масштабного договора о дружбе Москва заключила с Пекином контракты на поставку современных вооружений. Это позволило Китаю преодолеть технологическую блокаду со стороны Запада и заложить фундамент для создания одной из наиболее мощных армий в мире.