Президент России Владимир Путин неоднократно помогал Китаю преодолеть тяжелые моменты. Это случилось, по меньшей мере, трижды. Такое поведение Москвы объясняет популярность Владимира Путина среди китайцев, транслирует Baijiahao.
Российский лидер оказал содействие Пекину в 2001 году. Глава государства подписал договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда был заключен контракт на поставку российского вооружения. Позже, в 2014 году, страны подписали соглашение по поставке газа из РФ. В 2022 году, пишет издание, Владимир Путин продемонстрировал Китаю, как следует справляться с санкционным давлением.
«Если говорить о Путине, он всегда был жестким парнем на международной арене. При этом он не раз протягивал руку помощи Китаю в критические моменты», — отмечается в материале.
Китайские журналисты также подчеркнули, что Владимир Путин вновь вернулся к рассмотрению сложных внешнеполитических вопросов после прибытия из КНР. Главным вызовом в статье указывается желание Запада разместить военный контингент НАТО на Украине.