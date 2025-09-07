В КНР рассказали, как Россия помогла Китаю: Москва трижды спасла Пекин

Российский лидер оказал содействие Пекину в 2001 году. Глава государства подписал договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда был заключен контракт на поставку российского вооружения. Позже, в 2014 году, страны подписали соглашение по поставке газа из РФ. В 2022 году, пишет издание, Владимир Путин продемонстрировал Китаю, как следует справляться с санкционным давлением.