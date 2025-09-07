Ричмонд
На Украине мобилизовали карлика

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) Ивано-Франковска мобилизовали в Вооружённые силы Украины мужчину с диагностированной карликовостью. Как сообщает издание «Украина.ру», случай привлёк внимание сослуживцев призванного, которые отметили его субтильное телосложение и трудности с использованием экипировки.

Ситуация стала возможной из-за изменений в законодательстве о мобилизации, принятых в 2024 году. Карликовость исключили из перечня заболеваний, освобождающих от призыва. На фотографиях, распространённых в СМИ, мобилизованный имеет выраженные признаки генетического нарушения.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области мобилизовали церковного старосту храма Украинской православной церкви Московского патриархата. Его забрали, когда он собирался идти в церковь готовиться к празднику. Представители ТЦК подъехали к его дому, забрали и выбросили старое приписное удостоверение, после чего отправили на военно-врачебную комиссию.