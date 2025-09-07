На Украине мобилизовали карлика

Ранее сообщалось, что в Черниговской области мобилизовали церковного старосту храма Украинской православной церкви Московского патриархата. Его забрали, когда он собирался идти в церковь готовиться к празднику. Представители ТЦК подъехали к его дому, забрали и выбросили старое приписное удостоверение, после чего отправили на военно-врачебную комиссию.