На Украине мобилизовали карлика

Ситуация стала возможной из-за изменений в законодательстве о мобилизации, принятых в 2024 году. Карликовость исключили из перечня заболеваний, освобождающих от призыва. На фотографиях, распространённых в СМИ, мобилизованный имеет выраженные признаки генетического нарушения.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области мобилизовали церковного старосту храма Украинской православной церкви Московского патриархата. Его забрали, когда он собирался идти в церковь готовиться к празднику. Представители ТЦК подъехали к его дому, забрали и выбросили старое приписное удостоверение, после чего отправили на военно-врачебную комиссию.