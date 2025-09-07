ХАМАС немедленно отов к переговорам о прекращении огня и освобождении заложников в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности незамедлительно возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех заложников. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале организации.
В заявлении говорится, что ХАМАС готов обсудить обмен заложников на прекращение военных действий, вывод израильских войск из Газы и создание независимого палестинского правительства, которое сразу приступит к работе. Также движение подтвердило, что через посредников получило предложение от Вашингтона по соглашению о прекращении огня и выразило поддержку любым инициативам, направленным на остановку агрессии в регионе.
