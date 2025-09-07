Ричмонд
Появились первые кадры чаепития Путина и Ким Чен Ына

Опубликованные кадры демонстрируют чаепитие в неформальной обстановке, а также их беседу во время поездки.

Источник: Аргументы и факты

Журналист Павел Зарубин опубликовал кадры, на которых запечатлено неформальное общение Владимира Путина и Ким Чен Ына после переговоров в резиденции российского президента.

На видео видно, как главы России и КНДР пьют чай, а также едут вместе на заднем сиденье автомобиля «Аурус».

До этого стороны провели официальные переговоры в пекинской резиденции Дяоюйтай, где обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. После завершения официальной части лидеры продолжили разговор в более непринужденной атмосфере.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыну в честь предстоящей годовщины основания КНДР.

Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
