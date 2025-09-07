Появились первые кадры чаепития Путина и Ким Чен Ына

Журналист Павел Зарубин опубликовал кадры, на которых запечатлено неформальное общение Владимира Путина и Ким Чен Ына после переговоров в резиденции российского президента.
На видео видно, как главы России и КНДР пьют чай, а также едут вместе на заднем сиденье автомобиля «Аурус».
До этого стороны провели официальные переговоры в пекинской резиденции Дяоюйтай, где обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. После завершения официальной части лидеры продолжили разговор в более непринужденной атмосфере.
Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыну в честь предстоящей годовщины основания КНДР.