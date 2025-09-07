Опубликованы кадры чаепития Путина и Ким Чен Ына в резиденции Дяоюйтай в Пекине

Как ранее сообщал Life.ru, Владимир Путин и Ким Чен Ын участвовали в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы над Японией и окончания Второй мировой войны. После торжественного приёма в Доме народных собраний, где проходила встреча иностранных гостей, президент РФ и лидер КНДР сели в президентский автомобиль и направились на двусторонние переговоры в резиденцию «Дяоюйтай».