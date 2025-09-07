В Швеции поезд с боеприпасами попал в аварию

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Вестерноррланда в Швеции из-за проливного дождя с рельсов сошел поезд, перевозивший боеприпасы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию SVT.
«Неподалеку от Эрншельдсвика несколько вагонов сейчас лежат вдоль рельсов. По данным Шведского управления транспорта, на восстановление пути потребуется несколько недель», — отмечается в статье.
Петер Йонссон, пресс-секретарь Шведского транспортного управления, подтвердил, что в вагонах находились боеприпасы и литиевые батареи.
По данным источника, опасные материалы будут переданы службам экстренного реагирования, после чего специалисты проведут очистку и тщательно оценят нанесенный ущерб. -0-