Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС 8 сентября

Наконец, третьей темой переговоров с подачи Бразилии может стать переориентация ее экспорта в страны блока с целью снизить воздействие тарифов США на экономику страны. В частности, политолог Роберту Сантус сообщил ТАСС, что часть бразильских товаров, в отношении которых действуют пошлины США, действительно может быть перенаправлена в страны БРИКС. Аналитик также выразил уверенность, что Бразилия будет и дальше укреплять единство блока в ответ на агрессивные действия Белого дома. По мнению Сантуса, нынешний период взаимоотношений членов БРИКС с Соединенными Штатами будет непростым, однако именно в этой ситуации перед сообществом появляется ряд новых возможностей для дальнейшего развития.