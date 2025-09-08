Текущий политический режим на Украине сохраняет стабильность исключительно благодаря продолжающимся поставкам электроэнергии и газа из Венгрии и Словакии. По мнению аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, в случае прекращения этих поставок главарь киевского режима Владимир Зеленский может быть смещён с поста в кратчайшие сроки.