Новости СВО. ВС РФ освободили Хорошее, давят ВСУ у Шахово и Северска, на Украине ПВО поразила кабмин, из армии хунты сбежало 142 тыс., 8 сентября

В Курской области противник не предпринимал активных действий. В это же время ВС РФ наступают в Сумской области. Завершаются бои в Юнаковке, а также отражаются атаки у Андреевки. Так, десантники ивановского 217-го полка ВДВ выявляют военную технику и артиллерию противника у границы Курской и Сумской областей, а затем уничтожают их.