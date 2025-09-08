Национальное собрание Франции проголосует по вопросу доверия правительству

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Голосование по вопросу доверия правительству Франции пройдет в Национальном собрании (нижней палате парламента) в понедельник вечером. С большой вероятностью оно завершится поражением действующего премьер-министра Франсуа Байру. Об этом пишет ТАСС.
Согласно подсчетам парламентского телеканала LCP, который основывает их на публичных заявлениях депутатов и собственных источниках, в общей сложности 330 из 577 парламентариев намерены проголосовать против доверия кабмину: 138 представителей правой и 172 представителя левой оппозиции. Такого количества более чем достаточно для отставки правительства даже в случае классического вотума недоверия, когда требуется абсолютное большинство. А в случае, когда голосование инициирует сам премьер, как сейчас, учитывается соотношение голосов за и против, поэтому все воздержавшиеся, а таковых ожидается около 40 человек, также фактически выступят на стороне противников правительства.
На фоне серьезных разногласий по поводу бюджета на 2026 год и предложенных Байру мер экономии для сокращения рекордного государственного долга, достигшего 3,4 трлн евро, некоторые депутаты предпочтут скорее воздержаться, нежели прямо выражать поддержку нынешнему кабмину, отмечает телеканал LCP. Проголосовать за доверие намерены представители президентской коалиции «Вместе за республику», а также отдельные представители фракции «Независимые депутаты и представители заморских территорий Франции» (LIOT) и «Правых республиканцев» под руководством Лорана Вокье. Последний дал полную свободу выбора своим однопартийцам, две трети которых (около 33 человек), по информации LCP, проголосуют за, остальные воздержатся. -0-