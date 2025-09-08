Национальное собрание Франции проголосует по вопросу доверия правительству

Согласно подсчетам парламентского телеканала LCP, который основывает их на публичных заявлениях депутатов и собственных источниках, в общей сложности 330 из 577 парламентариев намерены проголосовать против доверия кабмину: 138 представителей правой и 172 представителя левой оппозиции. Такого количества более чем достаточно для отставки правительства даже в случае классического вотума недоверия, когда требуется абсолютное большинство. А в случае, когда голосование инициирует сам премьер, как сейчас, учитывается соотношение голосов за и против, поэтому все воздержавшиеся, а таковых ожидается около 40 человек, также фактически выступят на стороне противников правительства.