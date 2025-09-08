Ричмонд
В Сербии на акции протеста пострадали трое полицейских

По данным полиции Сербии, акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали в воскресенье более 126 тысяч человек в 111 населенных пунктах страны.

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое сотрудников полиции Сербии пострадали вечером в воскресенье в городе Косьерич на западе страны во время акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявиление пресс-службы министерства внутренних дел.

По данным полиции Сербии, акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали в воскресенье более 126 тысяч человек в 111 населенных пунктах страны.

«Вечером в воскресенье около 20.20 (21.20 по минскому времени) в Косьериче на перекрестке… препятствовали шествию граждан под девизом “Стоп блокированию (учреждений и инфраструктуры — Прим. БЕЛТА)”. С целью вытеснения собравшихся, сотрудники полиции вмешались, в ходе этого пострадали трое полицейских. Доставлен в отделение гражданин В. Т. 1978 года рождения из Косьерича по обоснованному подозрению в преступлении — нападение на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье рассказал журналистам об инциденте под городом Шабац, где полиция также вынуждена была разделить граждан кордонами в городах Ниш и Чачак, оппоненты властей забросали автобусы сторонников Вучича пластиковыми стаканами с кисломолочными продуктами.

Тринадцать полицейских пострадали на протестах в Нови-Саде в ночь на субботу, задержаны 42 демонстранта, заявил ранее вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич. По его словам, демонстранты, напавшие в ночь на субботу на полицейских, использовали палки, прутья, краску, пиротехнику, фаеры и носили каски и маски.

Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич указала на «лицемерное» присутствие депутатов Европейского парламента Расмуса Нордквиста из Дании, а также Вулы Цеци из Греции, сопредседателя «Европейской партии зеленых» на протесте в Нови-Саде. По ее словам, будет интересно посмотреть, проинформируют ли евродепутаты Брюссель о беспорядках, свидетелями которых снова является вся Сербия.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.

Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии. -0-

