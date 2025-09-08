В Сербии на акции протеста пострадали трое полицейских

«Вечером в воскресенье около 20.20 (21.20 по минскому времени) в Косьериче на перекрестке… препятствовали шествию граждан под девизом “Стоп блокированию (учреждений и инфраструктуры — Прим. БЕЛТА)”. С целью вытеснения собравшихся, сотрудники полиции вмешались, в ходе этого пострадали трое полицейских. Доставлен в отделение гражданин В. Т. 1978 года рождения из Косьерича по обоснованному подозрению в преступлении — нападение на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.