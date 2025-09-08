Ричмонд
Трамп заявил о намерении навести порядок в американских городах

«Мы не начинаем войну. Мы собираемся навести порядок в наших городах», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, собирается ли он «воевать» с Чикаго.

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается «начинать войну» против американского города Чикаго в штате Иллинойс. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не начинаем войну. Мы собираемся навести порядок в наших городах», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, собирается ли он «воевать» с Чикаго.

В субботу президент США опубликовал в своем аккаунте в Truth Social скриншот чужого поста из социальных сетей, в котором говорится: «обожаю запах депортаций по утрам» и «Чикаго скоро узнает, почему это называется “министерство войны”.

Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер в ответ назвал Трампа «диктатором».-0-

