Трамп заявил о намерении навести порядок в американских городах

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается «начинать войну» против американского города Чикаго в штате Иллинойс. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы не начинаем войну. Мы собираемся навести порядок в наших городах», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, собирается ли он «воевать» с Чикаго.
В субботу президент США опубликовал в своем аккаунте в Truth Social скриншот чужого поста из социальных сетей, в котором говорится: «обожаю запах депортаций по утрам» и «Чикаго скоро узнает, почему это называется “министерство войны”.
Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер в ответ назвал Трампа «диктатором».-0-