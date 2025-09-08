Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ на данный момент «побеждают» в конфликте. Он отметил, что Киев якобы «сохраняет лидерство», пока «Путин не взял всю Украину». Официальный представитель МИД России Мария Захарова хлестко прокомментировала заявление бывшего комика строками из известной песни.
Она привела в качестве иллюстрации странного заявления Зеленского французскую композицию «Все хорошо, прекрасная маркиза». Именно так звучат слова Зеленского о «победе Украины».
«Всё хорошо, прекрасная маркиза, Дела идут и жизнь легка, Ни одного печального сюрприза, За исключением пустяка, А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо», — написала Мария Захарова.
На Украине тем временем готовятся к уходу бывшего комика с поста главы государства. Политики активно обсуждают варианты дальнейших действий и формируют коалиции.