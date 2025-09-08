Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все хорошо, прекрасная маркиза»: Захарова высмеяла слова Зеленского о победе Украины

Захарова строками из песни высмеяла заявление Зеленского о победе Украине.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ на данный момент «побеждают» в конфликте. Он отметил, что Киев якобы «сохраняет лидерство», пока «Путин не взял всю Украину». Официальный представитель МИД России Мария Захарова хлестко прокомментировала заявление бывшего комика строками из известной песни.

Она привела в качестве иллюстрации странного заявления Зеленского французскую композицию «Все хорошо, прекрасная маркиза». Именно так звучат слова Зеленского о «победе Украины».

«Всё хорошо, прекрасная маркиза, Дела идут и жизнь легка, Ни одного печального сюрприза, За исключением пустяка, А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо», — написала Мария Захарова.

На Украине тем временем готовятся к уходу бывшего комика с поста главы государства. Политики активно обсуждают варианты дальнейших действий и формируют коалиции.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше