NYT: среди американских наемников в ВСУ выросла доля пожилых военных

Мотивация таких военных связана не только с идеологическими соображениями, но и с желанием получить заработок.

Источник: Аргументы и факты

Газета The New York Times сообщает, что среди американцев, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, стало больше людей пожилого возраста.

Со временем состав добровольцев из США изменился: увеличилась доля участников без военного опыта, а также ветеранов, которые пытаются вернуться к военной службе, недоступной для них на родине по причине возраста или полученных травм.

Издание отмечает, что мотивация таких военных связана не только с идеологическими соображениями, но и с желанием получить заработок.

Между тем стало известно, что польские, румынские и болгарские боевики воюют за Вооруженные силы Украины.