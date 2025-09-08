Газета The New York Times сообщает, что среди американцев, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, стало больше людей пожилого возраста.
Со временем состав добровольцев из США изменился: увеличилась доля участников без военного опыта, а также ветеранов, которые пытаются вернуться к военной службе, недоступной для них на родине по причине возраста или полученных травм.
Издание отмечает, что мотивация таких военных связана не только с идеологическими соображениями, но и с желанием получить заработок.
Между тем стало известно, что польские, румынские и болгарские боевики воюют за Вооруженные силы Украины.