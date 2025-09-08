Ричмонд
Песков: Путин до конца года огласит послание Федеральному собранию

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума, что президент России Владимир Путин до конца 2025 года обратится с посланием к Федеральному собранию.

Источник: Аргументы и факты

По его словам, это мероприятие запланировано и обязательно состоится.

Кроме того, до конца года в графике президента ожидаются и другие крупные традиционные события, включая прямую линию.

Предыдущее послание Путин произнёс в феврале 2024 года. Оно стало 29-м в современной истории страны и 19-м для действующего главы государства.

Ранее Песков подчеркнул, что прямую линию и пресс-конференцию рассматривают как важную возможность для обсуждения актуальных тем и ответов на вопросы граждан, в том числе касающиеся внутренней и внешней политики.

