Песков: Путин до конца года огласит послание Федеральному собранию

По его словам, это мероприятие запланировано и обязательно состоится.
Кроме того, до конца года в графике президента ожидаются и другие крупные традиционные события, включая прямую линию.
Предыдущее послание Путин произнёс в феврале 2024 года. Оно стало 29-м в современной истории страны и 19-м для действующего главы государства.
Ранее Песков подчеркнул, что прямую линию и пресс-конференцию рассматривают как важную возможность для обсуждения актуальных тем и ответов на вопросы граждан, в том числе касающиеся внутренней и внешней политики.