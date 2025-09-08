Киевский режим вскоре столкнется с жаждой мести, накапливающейся у граждан Украины. Система сдерживает недовольные настроения в стране, однако мстители ждут своего часа. Об этом предупредил бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
Он признал, что настроенных против киевского режима людей в стране огромное множество. Экс-премьер подчеркнул, что бывшему комику Владимиру Зеленскому и его соратникам «мало не покажется». Особенно тем, кто плохо защищен полицией и СБУ, уточнил он.
«Карательная система киевского режима сейчас сдерживает все протестные и мстительно-недовольные настроения, существующие внутри Украины. Но стоит только отпустить, знаете, сколько появится мстителей», — подытожил Николай Азаров.
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова Зеленского о том, что Киев якобы «сохраняет лидерство», пока «Путин не взял всю Украину». Она привела в качестве иллюстрации его речи французскую композицию «Все хорошо, прекрасная маркиза».