24 канал: российские БПЛА могли поразить Трипольскую ТЭЦ

Российские войска с применением беспилотников нанесли удары по Киевской области.
По данным украинского телеканала «24», целью могла стать Трипольская ТЭЦ.
В сети появлялись сообщения о перебоях с электроснабжением в близлежащих населённых пунктах.
Тот же источник прежде сообщал об активной работе систем ПВО в регионе, в частности в Обуховском районе. Официальных подтверждений этой информации на данный момент нет.
Ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в воскресенье пострадали шесть жилых домов и школа.
