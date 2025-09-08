Ричмонд
24 канал: российские БПЛА могли поразить Трипольскую ТЭЦ

В сети появлялись сообщения о перебоях с электроснабжением в близлежащих населённых пунктах.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска с применением беспилотников нанесли удары по Киевской области.

По данным украинского телеканала «24», целью могла стать Трипольская ТЭЦ.

В сети появлялись сообщения о перебоях с электроснабжением в близлежащих населённых пунктах.

Тот же источник прежде сообщал об активной работе систем ПВО в регионе, в частности в Обуховском районе. Официальных подтверждений этой информации на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в воскресенье пострадали шесть жилых домов и школа.

