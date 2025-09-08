Ричмонд
В Стамбуле произошли стычки полиции и протестующих

Участники акции предпринимают попытки прорвать полицейский кордон.

В Стамбуле произошли столкновения между полицией и протестующими.

Силовые подразделения окружили центральный офис Народно-республиканской партии, которая считается главной оппозиционной силой в Турции.

Участники акции предпринимают попытки прорвать полицейский кордон, обстановка на месте остаётся напряжённой.

По сообщениям очевидцев, район вокруг здания перекрыт, а количество силовиков продолжает расти. Активисты скандируют лозунги и требуют не допустить давления на оппозицию, что придаёт протесту ещё более острую политическую окраску.