В Стамбуле произошли стычки полиции и протестующих

В Стамбуле произошли столкновения между полицией и протестующими.
Силовые подразделения окружили центральный офис Народно-республиканской партии, которая считается главной оппозиционной силой в Турции.
Участники акции предпринимают попытки прорвать полицейский кордон, обстановка на месте остаётся напряжённой.
По сообщениям очевидцев, район вокруг здания перекрыт, а количество силовиков продолжает расти. Активисты скандируют лозунги и требуют не допустить давления на оппозицию, что придаёт протесту ещё более острую политическую окраску.