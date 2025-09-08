Дмитрий Песков: В мире понимают причины СВО

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на полях ВЭФ, число государств, осознающих логику действий РФ на украинском направлении и предпосылки начала СВО, продолжает увеличиваться.
«В мире было понимание первопричин СВО. И, конечно же, все усилия президента по тому, чтобы рассказывать, объяснять это своим собеседникам, дают плоды. Действительно, становится больше тех, кто нас понимает», — пояснил Дмитрий Песков в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос об изменении степени понимания мировым сообществом причин и мотивов действий России за три года.
Накануне пресс-секретарь президента РФ заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены и РФ, и Украине. Кроме этого, ранее Песков рассказал, что СВО началась, потому что все дипломатические пути решения проблем были исчерпаны.