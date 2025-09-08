Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьер Украины Азаров: киевский режим ждет народная месть

Азаров подчеркнул, что защиту властям обеспечивают полиция и спецслужбы.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут столкнуться с ответной реакцией со стороны недовольных граждан.

По его словам, нынешняя система власти в Киеве удерживает протестные и мстительные настроения под контролем силовых структур, однако в случае ослабления давления эти настроения могут вылиться в массовые акции возмездия.

Азаров подчеркнул, что защиту властям обеспечивают полиция и спецслужбы, но без неё ситуация может резко измениться не в их пользу.

Между тем бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что просьбы напуганных после ночного удара по зданию правительства в Киеве украинцев о завершении конфликта не будут услышаны Владимиром Зеленский, поскольку его диктаторский режим невозможен без продолжения боевых действий.