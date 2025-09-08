Между тем бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что просьбы напуганных после ночного удара по зданию правительства в Киеве украинцев о завершении конфликта не будут услышаны Владимиром Зеленский, поскольку его диктаторский режим невозможен без продолжения боевых действий.