Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут столкнуться с ответной реакцией со стороны недовольных граждан.
По его словам, нынешняя система власти в Киеве удерживает протестные и мстительные настроения под контролем силовых структур, однако в случае ослабления давления эти настроения могут вылиться в массовые акции возмездия.
Азаров подчеркнул, что защиту властям обеспечивают полиция и спецслужбы, но без неё ситуация может резко измениться не в их пользу.
Между тем бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что просьбы напуганных после ночного удара по зданию правительства в Киеве украинцев о завершении конфликта не будут услышаны Владимиром Зеленский, поскольку его диктаторский режим невозможен без продолжения боевых действий.