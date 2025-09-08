По данным издания, Украина активно привлекает иностранцев из-за проблем с набором в армию. Добровольцам предлагают зарплату от $1 тыс. до $3 тыс. в месяц. Они служат в регулярных подразделениях или международных легионах. Мотивация таких добровольцев разнообразна — от идеологических убеждений до желания заработать или избежать правосудия на родине.
Командиры ВСУ отмечают, что среди добровольцев встречаются люди с криминальным прошлым и проблемами со здоровьем. Несмотря на снижение потока желающих из США, в украинской армии могут находиться несколько тысяч иностранных наёмников.
Ранее боец военной разведки группировки войск «Днепр» Вооружённых сил Российской Федерации сообщил, что среди боевиков киевского режима воюют наёмники из Польши, Румынии и Болгарии. При этом не все иностранные наёмники успевают получить оплату. Группа часто теряет своих бойцов на поле боя до того, как им успевают заплатить.