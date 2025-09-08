Ранее боец военной разведки группировки войск «Днепр» Вооружённых сил Российской Федерации сообщил, что среди боевиков киевского режима воюют наёмники из Польши, Румынии и Болгарии. При этом не все иностранные наёмники успевают получить оплату. Группа часто теряет своих бойцов на поле боя до того, как им успевают заплатить.