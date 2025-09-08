Генпрокурор заявил о злоупотреблениях в формировании тарифов ЖКХ на миллиарды рублей

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью РБК сообщил о фактах злоупотреблений при формировании тарифов на услуги ЖКХ. По его словам, прокуроры выявляют случаи необоснованного включения в тарифы ранее учтённых затрат и расходов, не связанных с коммунальными услугами.
Краснов привёл примеры, которые он назвал «вопиющими»: оплата корпоративных мероприятий, онлайн-тренингов, командировок сотрудников и проезд к месту отдыха членов их семей. Кроме того, в тарифы порой включают приобретение автомобилей представительского класса и проведение обучающих семинаров с выездом в другие регионы с полной оплатой.
Генпрокурор подчеркнул, что прокуратура требует устранить такие нарушения и поручил прокурорам обеспечить строгий контроль за всеми случаями подобных начислений. По его словам, уже потребовали откорректировать тарифы на сумму более 5,7 миллиарда рублей.
Краснов отметил, что сфера ЖКХ остаётся одной из наиболее чувствительных для населения, и выразил обеспокоенность тем, что понятие «тариф» используется чиновниками как «страшилка» для добросовестных плательщиков, особенно в условиях недавнего повышения стоимости услуг с 1 июля.