Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокурор заявил о злоупотреблениях в формировании тарифов ЖКХ на миллиарды рублей

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью РБК сообщил о фактах злоупотреблений при формировании тарифов на услуги ЖКХ.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью РБК сообщил о фактах злоупотреблений при формировании тарифов на услуги ЖКХ. По его словам, прокуроры выявляют случаи необоснованного включения в тарифы ранее учтённых затрат и расходов, не связанных с коммунальными услугами.

Краснов привёл примеры, которые он назвал «вопиющими»: оплата корпоративных мероприятий, онлайн-тренингов, командировок сотрудников и проезд к месту отдыха членов их семей. Кроме того, в тарифы порой включают приобретение автомобилей представительского класса и проведение обучающих семинаров с выездом в другие регионы с полной оплатой.

Генпрокурор подчеркнул, что прокуратура требует устранить такие нарушения и поручил прокурорам обеспечить строгий контроль за всеми случаями подобных начислений. По его словам, уже потребовали откорректировать тарифы на сумму более 5,7 миллиарда рублей.

Краснов отметил, что сфера ЖКХ остаётся одной из наиболее чувствительных для населения, и выразил обеспокоенность тем, что понятие «тариф» используется чиновниками как «страшилка» для добросовестных плательщиков, особенно в условиях недавнего повышения стоимости услуг с 1 июля.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография главного прокурора России и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, а затем он стал генеральным прокурором РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше