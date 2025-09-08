Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины, но уверен в урегулировании

Американский лидер Дональд Трамп выступил перед журналистами на военной базе. Он ответил на вопросы, касающиеся ситуации на Украине. Дональд Трамп заявил, что уверен в урегулировании кризиса.
Президент США подчеркнул, что в данный момент недоволен происходящей вокруг Украины ситуацией. При этом он добавил, что сторонам удастся прийти к компромиссу.
«Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем», — подытожил Дональд Трамп.
Он также рассказал о ситуации вокруг Чикаго. Дональд Трамп заверил, что Вашингтон не планирует развязывать войну с американским городом. Хозяин Белого дома добавил, что его пост не был угрозой. В публикации американский лидер намекнул на депортацию части жителей из США.