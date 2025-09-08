Ричмонд
Трамп заявил, что планирует скоро поговорить с Путиным

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным в течение следующих нескольких дней.

Источник: Reuters

«Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он разговор с российским лидером.

