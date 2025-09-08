Трамп: руководители стран Европы прибудут в США для обсуждения решения по Украине

«У нас идут крайне интересные обсуждения. Определенные европейские лидеры прибудут в нашу страну в понедельник и вторник по отдельности», — сказал президент США журналистам.
Трамп также сообщил, что планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.
